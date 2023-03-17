葵芳閣謀殺案　潛逃日本疑兇容貌曝光

葵芳閣第3座發生恐怖命案，女事主梁雪卿(63歲)返回居所之際，撞破賊人在單位爆竊，遭對方用鐵筆扑頭施襲將她殺死，兇徒繼而逃離現場。據了解，疑兇姓伍，為鄰近單位戶主女兒的男友人，與死者相識，事件揭發前已潛逃日本，網上流傳一張疑為疑兇的相片。

據了解，疑兇認識死者鄰近單位戶主的女兒，雙方經由社交媒體結為朋友。疑兇疑因沉迷賭博，欠下賭債，導致眾叛親離。2020年初到該名女友人位於葵芳閣的單位暫避債主風頭。有街坊透露，間中聽到疑兇在大廈走廊接聽收數公司電話，導致街坊人心惶惶。戶主女兒後來前往外國讀書，疑兇仍繼續於女方家中居住。由於死者與鄰居，即疑兇女友人一家關係良好，死者曾將後備門匙交予鄰居保管，以防漏帶鎖匙，最終種下禍根。

消息指，疑兇姓伍，洋名Deran，2019年反對修訂逃犯條例期間非常活躍，曾參加「前線訓練營」，並在機緣巧合下認識事主鄰居戶主的女兒，及後兩人過從甚密，並於上址同居。戶主女兒對Deran提供免費居住地方及膳食供養，後來女方前往外國讀書，男方繼續在女友人家中白食白住。據悉，Deran對此甚為自滿，曾對外宣稱「有女人畀地方我住」。

據悉，屋內夾萬為死者擁有，只有死者知道內裏乾坤，根據死者男友透露，夾萬內應該有一些珠寶金器及公司文件。現場初步點算，死者同時有鑽石及金飾不翼而飛，價值約10多萬元。死者與男友共同擁有事發單位，並同居於上址。死者從事運輸公司生意，並於上址家中辦公，初步懷疑有人心懷不軌，認為死者身家豐厚，利用後備門匙開門入屋爆竊行兇。

歸家撞破竊案，懷疑為梁雪卿惹來殺身之禍，疑兇身份曝光後，不少街坊均為殺機近在身邊感到毛骨悚然，更加注重鎖好門窗。葵芳閣的法團主席劉啟安表示，死者與同層相鄰戶主關係友好，不排除在信任下將後備鎖匙交予對方保管。該名戶主育有一女，早幾年負笈海外，現時據悉在英國工作，而最近3、4年，該單位另有一名年約25歲的年輕人入住，戶主對外僅稱是其姨甥。

劉形容，該名男子的容貌頗為俊朗，身材瘦削，雙手有紋身，平日斯文有禮，出入會與街坊打招呼，並曾聲稱就讀護理系。本周二命案曝光後，執法部門即刻封鎖現場調查，並逐家逐戶查問同層鄰居，但只有該名男子不知所終，當時不少居民已對兇手身份「心中有數」，而劉透過翻查大廈「天眼」，亦見到該名男子在同日多次出入，最後一次步出葵芳閣後，就此一去無回頭。他痛心慨嘆，如果該男子證實是兇手，眾人必定會「跌晒眼鏡」，對他信心盡失。