消費券下月派發　八達通增5個港鐵服務站　解答市民查詢

港府將於下月派發今年首期電子消費券，金額為3000港元。港府因應將符合享用長者2港元乘車優惠的年齡門檻由原本65歲降至60歲，推出樂悠咭，導致部分市民將原本登記領取消費券的八達通卡退還以換領樂悠咭，可能影響其領取今年的兩期消費券。八達通公司公布，將增加5個設於港鐵站的服務站協助市民解答相關查詢，相關服務站總數增至17個。

新增設八達通服務大使的5個港鐵站包括大圍站、沙田站、樂富站、深水埗站及青衣站。另外，現時已設有八達通服務大使的12個港鐵站包括荃灣站、佐敦站、屯門站、藍田站、柴灣站、天水圍站、上水站、坑口站、油塘站、美孚站、石硤尾站及粉嶺站。全數17個設有八達通服務大使的港鐵站主要分布於新界東，港島只佔1個。

根據港府發放消費券安排，以八達通領取消費券的香港永久居民及新來港人士，將於今年4月16日起獲發3,000港元首期消費券，相關市民須於指定日期前合資格消費累積達3,000港元，才符合資格領取第2期2,000港元消費券，而第2期消費券最快於今年7月16日起發放。透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士亦可獲發消費券，但每期領取金額只有香港永久居民及新來港人士的一半，即首期只有1,500港元，第2期只有1,000港元。