學習體驗獎勵計劃今起接受申請　涵蓋23個行業　最高可獲3萬元

2023年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」今日(17日)起接受申請，歡迎23個推行資歷架構行業，包括餐飲業、物業管理業、旅遊業等從業員申請。獲獎者最高可獲港幣3萬元獎金，截止日期為5月31日。

申請者必須符合3個條件，包括為香港居民、為上述行業的現職從業員，以及已成功完成最少一個資歷架構認可資歷。以往曾申請資此計劃但未獲獎的申請者，只要符合申請資格，便可再次申請。至於曾獲獎的申請者，無論是在同一個或另一個行業，其申請均不獲受理。

各諮委會會在每個年度選出最多3名申請者頒予獎項，獎項大致分為兩類，如獲獎者是參與本港舉行的學習活動，可獲港幣1萬元獎金；至於獲獎者是參與香港境外舉行的學習活動，則可獲港幣3萬元獎金。獎勵計劃由2013年舉辦以來，已吸引超過2,000名各行業的從業員申請，逾630人獲獎，其中近60%獲獎者是參與香港以外的學習活動，其餘則參與本地的學習活動。

教育局發言人表示，推行獎勵計劃的目的，是讓業內持續學習表現出色的從業員，透過參與本地或世界各地舉行的學習活動增廣見聞，認識行業的最新發展，讓從業員擴闊個人視野和拓展網絡，藉此實現個人及事業目標。