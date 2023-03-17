東方日報A1：未出發已㷫憤　機場壞腦人龍苦等

疫情過後航空業正逐步復常，惟香港國際機場電腦系統昨凌晨起意外「冧檔」，令外界對本港旅遊業印象扣分。受礙於系統故障近4小時，多間航空公司無法如常為旅客辦理登機手續，離境大堂逼滿逾千人苦等，未出發已「㷫憤」。機場管理局稱，昨進行定期測試時發現系統異常，已隨即啟動緊急應變機制，通知航空公司，事故期間共5班離港航班延遲約不多於30分鐘。有受影響旅客反映，未能登機飛往外地傾生意，大失預算；有人則批評機場及航空公司無交代最新情況及安排，被迫在登記櫃位苦等逾3句鐘。

機場電腦系統昨凌晨5時許發生故障，多家航空公司的櫃位外，等待辦理手續的旅客築起長長的人龍。據離境大堂所見，現場未有貼出告示交代，航空公司職員忙於通知旅客，惟不少旅客仍不知所措，只能繼續呆等。

旅客李先生表示，他原定昨早9時20分飛往印尼雅加達，惟7時許抵達機場所見，離境大堂已聚集大批旅客，輾轉才知道機場電腦系統故障，航空公司未能為旅客辦理手續，他最終需改乘下午2時許的航班。他又稱，今次出差已約好與當地客人見面，行程受到嚴重的影響。

旅客張先生飛往日本札幌的航班同樣受阻，他指原定登機時間已過，但在櫃位排隊超過3小時仍在等候辦理手續，航空公司職員雖然有解釋是系統故障，但無交代下一步安排，在場所有旅客只能繼續等。有乘搭昨早10時航班的旅客則稱，等候期間感到焦慮，航班最終需延誤15分鐘起飛。

機管局解釋，機場登記系統昨日凌晨定期系統測試，期間發現南面離境大堂A至E段的登記流程有關的網絡電腦系統異常。為安全起見，局方即時全面檢查系統，並啟動緊急應變機制，通知相關航空公司，在處理問題期間，安排受影響之航空公司及旅客使用其他登記行段及北面離境大堂。

機管局又稱，部分受影響設施昨早8時逐漸回復正常，早上9時15分全面正常運作。事故期間，早上5班離港航班延遲約不多於30分鐘，並向受影響旅客致歉。

機管局機場運行執行總監姚兆聰補充，是次故障源頭是控制機場登機手續的網絡系統，機場昨凌晨按計劃進行年度「切換演練」，確保系統出現問題時能轉用後備系統。惟期間發覺電腦信號不穩定，如無線網絡裝置般「窒吓窒吓」，穩妥起見決定重新啟動電腦。

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