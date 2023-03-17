再造機細如售賣機　點指回收廢紙　拒化學染料產「真環保紙」

全港首架自主研發的「全自動智能商用廢紙再造機」誕生，再造機每日能至少收集2,000張廢紙，點指之間轉化成過千張高質A4環保紙，更標榜AI全自動控制、專利的濕纖維技術及水循迴系統，做到低污染、低用電，亦只需一部自動售賣機的空間便能產紙。科技大學工程師期望再造機能減廢之餘，又能自給自足，誓造「最環保的環保紙！」

香港科技大學工程師何寶琪眼見兒子成長期間，每逢考試測驗過後便扔一大堆廢紙，倍感浪費；又聞廢紙出口內地、東南亞多次受阻受限，險「廢紙圍城」，萌生研發適合香港使用再造紙機的念頭。她參照傳統造紙技術，花約3、4個月設計再造紙機的自動化系統，再用上約一年砌機、試機及調節紙機，以獲得高品質的環保紙。

何寶琪說，最難在於如何於狹小空間控制產紙的環境，再造廢紙需經碎紙、打漿、漂染，提取纖維，隨即將紙纖維上篩網凝固及烘乾，再捲於卷筒上，過程十分複雜，尤其烘乾的過程均沒人手「甩紙」，只能調控機內溫、濕度等，令紙張能輕易起模。何坦言，此步驟最花心思，「烘得太乾，紙張會脆了不能用；濕度過高又難捲。」

再造紙機縱使經匠心雕琢，但仍有弱點。何寶琪說，所產環保紙的色度難以做到坊間的「純白色」，紙質亦難如絲般順滑，但強調紙張適合普通文書、影印等用途。她解釋，機器用上低化學物成分、最原始的染料漂紙，使到所排的廢水毋須工業級處理，而再造機內的水會不斷過濾重用，減耗水量，直至雜質過多時才排水，而染料等消耗性物資每月僅需補充一次，期望能做到「最環保的環保紙」。

現有一台再造紙機擺放於科大，何寶琪指機器只需3至4小時準備後，便能持續運作，技術容許提取廢紙80%紙張中的纖維，做到2張廢紙轉化成至少1張環保紙，視乎紙張纖維的分量；耗電量不多，相等於同時使用兩個電磁爐火鍋。她又說，大部分書寫紙、書刊雜紙均能處理，但紙張需先「起釘」，以免夾紙，但硬皮紙則無法處理。

她正試行協助10間學校處理廢紙，再回贈環保紙予學校，每月能產1萬至2萬張紙，估計高峰時能最多5萬張紙。每台機的售價較市場上300萬元為低，若大量生產，價格能隨成本壓低。她又稱，有過百間公司或學校有意購買再造紙機，正與企業商討，合作收集學校的廢紙，善用機器做紙，又能售賣環保紙，形成循環經濟。