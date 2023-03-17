搜科大植物煉酵母　釀製草本麥啤　工程師冀應用本地科研成果

本港科研能轉變成實用的產品，香港科技大學工程師何寶琪除了研發自動售賣機大小的廢紙再造機外，早前亦與科大合作，從水果提煉天然酵母，經過實驗室生產再加入麥汁，釀製出口味獨特，清香草本味道的麥啤，成為本港首款由本地研發生產的酵母釀成的手工啤。

科研團隊於在科大校園，以天然環境的花草樹木香空氣為樣本，做了30多個樣本、近數百次測試，然後進行一系列的實驗，判斷酵母的表現及質素。何寶琪指出：「經過近千次測試，終於找到一款由植物提煉而得的酵母，不但製作啤酒速度快、出產酒精含量高，而且味道還與啤酒非常配合，清香的草本味道混和濃郁的麥香，感覺無比獨特。」

何提到，酒廠一般都會以人工合成酵母來釀酒，酵母穩定性高而且發酵快，能配合生產規模，但缺點是味道單一又缺乏層次感。天然酵母反而能帶更豐富的香味，而本港最大精釀啤酒廠「鬼佬啤酒」董事Scott Powrie在第一次試味後，開始生產本港首款由本地研發生產的酵母釀成的手工啤。

而首次生產的自家酵母啤酒是常溫發酵的「Ale」啤酒，帶天然草本清香，初期會在堅尼地城的酒吧供應，亦會移師釀造工場生產其他款式的手工啤發售。