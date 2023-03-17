機場電腦故障料因網絡重啟出現不穩　專家指測試前應先分流旅客

香港國際機場電腦系統昨晨(16日)進行測試時「冧檔」，故障近4小時期間，多間航空公司無法如常為旅客辦理登機手續，離境大堂逼滿逾千人苦等，部分航班亦因此延誤。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日(17日)在電台節目表示，事件相信是接駁數據網絡系統測試完成後進行重啟時出現不穩定，但他奇怪為何在整個統系仍在運作使用期間重啟系統，認為先暫停A至E段登機櫃位才進行測試較好。另外，這類24小時運作的大型系統進行測試，應該先將人流分流到其他地方才進行，以防發生事故時令旅客滯留。

香港民用航空事業職工總會主席李永富則稱，昨日系統故障主要影響南面登機大堂A至E段，須轉到北面大堂櫃位處理疏導積壓旅客，期間要用人手處理登機程序，因需要時間，導致部分航班延遲。他又稱，部分登機閘口亦無法登入系統，亦以人手操作，由於已很久沒有處理過人手登機，很多舊員工離職後，新聘用的員工未處理過人手登機，不懂得程序，故情況較為混亂。

另外，立法會議員陳恒鑌表示，有關事件是一個警號，機管局應正視，須完善系統確保正常運行，同時考慮增設後備系統。他相信局方測試系統時已評估過對乘客影響，但未有及時通報乘客，引起乘客恐慌和不便，亦影響旅客轉機，情況並不理想。