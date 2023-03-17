新鴻基地產以心建家　創新科技優化物業　打造綠色宜居城市

新鴻基地產（新地）植根香港半個世紀，本着「以心建家」的核心價值，為港人建設理想的居所及打造多個地標項目，建築質素和物業管理服務均口碑載道。隨着綠色建築概念日漸受社會重視，新地持續投放資源，運用創新科技優化旗下物業的環保表現，幫助打造香港為宜居及可持續發展的模範城市，成果有目共睹。

作為香港領先的地產發展商之一，新地注重可持續發展，關注社會及環境議題。新地持續翻新現有商業項目，提升它們的環保表現，務求取得重要的綠色建築認證，從而增加物業價值。集團在香港的地標式商業項目，包括國際金融中心（IFC）、環球貿易廣場（ICC），以及集團總部新鴻基中心，均已獲得美國領先能源與環境設計先鋒（LEED）鉑金級認證；此外，新地亦力爭旗下的發展中核心商業項目可取得LEED金級或鉑金級認證；而新地在內地的主要商業項目，亦已獲得LEED認證。

新地堅持實踐可持續發展，近日落成的九龍東地標式商業項目The Millennity正是示範作之一。The Millennity是觀塘巧明街98號的寫字樓部分，毗鄰港鐵觀塘站及牛頭角站，由兩幢20層高的甲級商廈組成，總樓面約65萬平方呎，基座為10層高的大型商場，佔地約50萬平方呎，另設有綠意盎然的休憩空間及四層地庫停車場。項目將與同樣由集團發展的創紀之城項目發揮聯動效益，成為標誌性的商業地段，引領九龍東成為香港另一個核心商業區。

項目已取得LEED及國際健康建築標準認證（WELL）最高級別的鉑金級預認證，同時獲得香港綠色建築議會頒授的綠建環評（BEAM Plus）新建建築鉑金級預認證，足見The Millennity在節能、環保、減少排放等方面的表現均深受權威機構認同。

新地積極引入嶄新科技，靈活利用綠色建築及智能物業管理系統，提升營運效率以達致節能減排。以巧明街98號項目為例，新地全面運用建築訊息模擬（BIM）技術，優化規劃、設計和不同環節的協調工作，從而提高效率和地盤的安全水平。BIM技術亦有助項目建立智能大廈管理系統，利用物聯網、擴增實境技術、虛擬實境技術及人工智能系統，實時監察和調校項目內的機電系統、空氣質素及冷氣系統，以達到最佳的節能效果，並作出預測性系統維護建議。項目透過相關系統和措施，可令整體用電量下調15% ，相當於每年減少逾21,000噸二氧化碳排放量，即大約90萬棵樹一年所吸收的二氧化碳量；而高峰用電量則會減少10%。而項目亦可利用高效的裝置和配件，使每年的室內用水減少50%。

集團興建的住宅項目同樣體現可持續發展理念。去年入伙的天水圍Wetland Seasons Bay毗鄰香港唯一的濕地公園，新地在物業發展與保育之間取得平衡，讓項目糅合自然環境、心康體健及智能科技的元素，打造「Smart and Green Living」生活。

Wetland Seasons Bay有廣闊開揚的規劃布局，戶外綠化園林面積超過26.5萬平方呎，在每一座之間設置園藝小區，並有室外健身設施及大小不一的草地，帶來舒適的共享休憩空間。項目亦提供智能化服務，包括首次在本港會所採用人工智能影像分析系統，以AI分析會所人流；住戶亦可透過手機應用程式看到會所設施的使用情況，方便靈活安排預約的時間。屋苑亦積極推動住戶投入綠色生活，設有智能回收機並提供「回收儲分獎勵計劃」，讓住戶透過減廢賺取積分以兌換屋苑服務。