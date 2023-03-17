當局擬修例禁海外律師參與國安案件　議員關注有否「追溯力」

容海恩問及「覆核機制」是否不適用於現有已批准的案件。(李志湧攝)

因應全國人大常委會釋法就國安第47條作出解釋，政府早前提出修訂《法律執業者條例》，處理海外律師參與國家安全案件的問題。會上多名議員關注是次修例是否有「追溯力」，可否應用於條例生效前作出的申請，擔心會構成國安風險。亦有議員質疑政府為何不「一刀切」將所有涉及國家安全的案件，都不可以聘用沒有香港執業資格的律師。港府回應指修訂的修文不適用於生效前申請，儘管有機會涉及國家安全風險，可能有其他合適的方式處理，但就與今次修例「扯不上關係」，又強調修例不影響法治。

修例中加入多項新建議，包括「申請前甄別程序」即除法院在海外律師參與國安案件前，須取得「行政長官證明書」外，海外律師事先亦要取得行政長官的「准許進行申請通知書」。此外，亦新增「覆核機制」，一旦行政長官證明書發出後，情況有變的時候，例如發現新證據或事宜顯示有關案件實為國安案件，法院可向行政長官提出並取得新行政長官證明書。

對於上述安排，身兼大律師的議員容海恩問及「覆核機制」是否不適用於現有已批准的案件，同時新法例會否涵蓋現有進行的案件。而議員梁子穎則關注條例修訂前的案件會否引起國安風險，以及當行政長官發出證明書後，申請人是否沒有覆核權利。政府回應指出，修例的適用範圍只適用於生效後，「成個建議係一套新系統」覆核機制不會適用於生效前的案件。雖然不排除修訂生效前的批准會汲及國安風險，但即使汲及國安風險，亦不會透過今次修例處理，而有關證明書是不能受法律上挑戰包括司法覆核，可以說是「一次性申請」。

法律界議員林新強則要，當局解釋不以「一刀切」規定所有涉及國安的案件，都不可以聘用沒有香港執業資格的律師。政府解釋，採取個案處理，更符合國安法第47條的解釋，而且現時做法更「具彈性」，可以令現時「專案」申請制度的影響減至最低，又認為「一刀切」不容易處理，稱聽到有人贊成「一刀切」，亦有不少人反對一刀切，包括兩個律師公會。

會後被問及會如何處理黎智英案件，政府指已發生個案不適宜作出評論。再被追問有意見質疑國安法案件審訊速度，政府表示，審訊時間需視乎案件發展，以及公平審訊，期望每個案件均有適當處理。