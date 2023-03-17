可憐狗狗誤墮捕獸器　右後肢見骨需截肢

有狗狗慘墮捕獸器陷阱，右後肢需要截肢。一名七旬翁早前在元朗白泥村發現一隻誤中捕獸器的狗狗，本欲施救，惟狗狗太慌張，強行掙脫捕獸器，負傷逃去無蹤。事隔數日，老翁本周二(17日)再見到狗狗，成功捉到牠並帶往獸醫診所治理。非牟利獸醫服務協會表示，狗狗右後肢骨肉分離，傷勢嚴重，故醫生已即晚為牠截肢，義工為狗狗改名「靚靚」，希望牠日後成為健康的靚靚狗。協會批評本港落後，仍視捕獸器如此殘忍工具為一項合法用具。

非牟利獸醫服務協會表示，本周二收到有關個案。據熱心的伯伯指，本周二在白泥村捉到該隻早前誤中捕獸器的狗狗，但當時其右後肢已經慘被扯到見骨。狗狗被帶到協會的動物醫院接受治療，部分捕獸器殘骸仍緊緊勒住其右後肢。由於狗狗已受傷多天，醫生診症後決定即晚為牠進行右後肢截肢手術，手術非常成功。在接下來的日子，狗狗會接受全面的護理和治療，待身體狀況穩定後，希望狗狗能重新適應她的身體。

協會認為，從牠的傷口可以想像到，狗狗當時為了逃脫保命，冒着右後肢有可能被扯斷風險，仍拚命地強行脫離陷阱，無法想像狗狗所承受的痛苦。協會批評，捕獸器是殘忍的捕捉動物方法，可惜香港甚至其他國家仍然視之合法用具。根據第169章《防止殘酷對待動物條例》，因殘酷地將其折磨、激怒或驚嚇及胡亂或不合理地作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，已觸犯了香港法例，可惜「不合理」、「不必要」的痛苦，不知是誰來釐定，又質疑港府在合法使用捕獸器的時候，又有否充足指引。