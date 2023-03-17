18項工傷及職業病補償金額下月調高　增幅介乎2.18%至19.05%

勞工處今日(17日)公布，下月起將調高《僱員補償條例》、《肺塵埃沉着病及間皮瘤（補償）條例》及《職業性失聰（補償）條例》，共18個補償項目的金額，增幅介乎2.18%至19.05%。勞工處發言人表示，提高補償金額可為工傷僱員、職業病患者，以及因工傷或職業病死亡僱員或人士的家屬提供更佳保障。

立法會周三(15日)通過3項決議，調高上述條例合共18個補償項目的金額，增幅介乎2.18%至19.05%，新修訂今日會在憲報刊登，將於4月13日生效。金額經修訂後，有關《僱員補償條例》項目，包括「死亡補償的最低金額」、「永久完全喪失工作能力補償的最低金額」等，分別調高至48.63萬港元及55.21萬港元。

而職業性失聰補償條例內，首次申請聽力輔助器具的資助限額增幅最多，由2.016萬元加至2.4萬港元，升幅19.05%。至於用以計算未滿40歲、未滿56歲及年滿56歲或以上，永久喪失工作能力補償的最高金額，均增幅2.68%。

勞工處發言人表示，按既定機制，上述條例所規定的補償金額，每兩年會視乎情況調整一次。如需作出調整，大部分補償項目的金額，通常會參照在有關期間由名義工資指數所反映的工資變動，或甲類消費物價指數所反映的物價變動，而個別補償項目的金額亦會參照其他相關因素而作出調整。