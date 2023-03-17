初選案續審　區諾軒推翻昨指戴耀廷騎劫說法

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今天（17日）繼續在西九龍法院受審。區諾軒推翻昨日批評戴耀廷「騎劫」相反意見的說法，表明不想再用這種詞語「傷害」戴，但重申自己是被蒙在鼓裏，否則他會反對戴在文件上寫「會」運用權力否決財政預算案。區又形容戴所稱的「攬炒十步」是「最後狂想」、「講到好（似）末日預言」，屬「好唔現實」。

區諾軒昨（16日）供稱，戴耀廷在新界東選區初選協議中，用上「會」而非「會積極」運用權力否決財政預算案，令他覺得戴「騎劫」不同的聲音。他今甫開庭便表示，昨晚考慮過後，認為不應用「騎劫」這類字眼去定性，「可能我回應得唔好」，他說「唔想用呢類詞語傷害戴耀廷」，但強調相關文件的用字，確與他所知協調會議參與者的意見，甚至與他對整件事的認知存在落差。

區續指，既然參選提名表格列明，須確認支持和認同戴耀廷及其主導之協調會議共識，他就有責任把關，因此，若他當時見到有關文件，他不會同意戴這樣寫，他形容自己是被蒙在鼓裏。辯方談到戴耀廷在2020年3月所寫，題為「齊上齊落 目標35+」的文章，區表示協機制發展有分歧，實質情況做不到「齊上齊落」。被問及對區而言，戴在另一文章寫到的「真攬炒十步」，究竟是戴的預測抑或藍圖，區回答說是戴的「狂想」，他個人並不支持。

案件編號：HCCC 69/2022