尖沙咀酒店命案　25歲男疑遭落過量迷姦水亡　2男被捕包括EU警

尖沙咀漆咸道南一酒店有人暴斃，揭發有人在男同志圈迷姦兼偷錢搵食，更有男警員涉案被捕！據了解，本周三(15日)一名25歲男子被發現伏屍尖沙咀漆咸道南一酒店房間，案件原作屍體發現案，及後認為事件有可疑，遂將案件轉交負責刑事調查的人員處理，鎖定一名曾進出房間的男子。

調查發現，該名疑人離開上址酒店房間後，同日晚上再經同志平台「約炮」，相約另一名內地男子，到另一間酒店開房，期間內地男疑飲了疑加入迷姦水的可樂而遭迷暈，雙方發生性行為。疑人完事後離開，再有另一名本地男子再該房間，再與內地男發生性行為。

人員調查後，周四(16日)拘捕2男，其中一名28歲男子疑與命案有關，據知報稱從事廣告，於同志圈中臭名遠播，被指於過去數周多次迷姦同志，或在進行性行為期間偷對方錢，估計受害人數多達10多人。至於其一名被捕人士，則是後來與內地男「車輪戰」的男子，據悉他隸屬西九龍總區衝鋒隊。至於內地男藥效退後無恙。執法人員正安排驗屍，確定案中死者的死因，不排除他遭迷姦水迷暈，會調查他是否被落藥過量致死。