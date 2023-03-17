中大研究睡眠不足6小時疫苗保護作用大減　多一倍「長新冠」風險

中大研究團隊指出，睡眠時間較短的人，在接種新冠疫苗後，保護作用亦會較正常人少。

有充足睡眠十分重要，中大醫學院精神科學系的研究團隊與國際新冠睡眠研究小組 (International Covid Sleep Study, ICOSS)合作，研究新冠大流行和感染如何影響成年人的睡眠、晝夜節律(俗稱生理時鐘)、日間表現和健康。研究發現，習慣性睡眠時間較短的人與睡眠充足者相比，會多一倍風險現「長新冠」。中大醫學院表示，睡眠時間較短的人，在接種新冠疫苗後，保護作用亦會較正常人少，因此更易出現患上「長新冠」的情況。

研究發現，調查訪問了約1.7萬名人士，結果顯示，接種兩劑疫苗的參與者中，睡眠時間少於6小時的人，比正常睡眠者有較高風險出現長新冠，前者的風險是後者的約兩倍，他們會較易出現出汗(1.73倍)、關節和肌肉痛(1.67倍)及呼吸急促(1.39倍)等徵狀。

研究團隊之一、中大醫學院精神科學系助理教授陳銀燕解釋，接種疫苗可減少患長新冠的風險，惟保護作用在那些每晚睡眠時間少於6小時的人當中不太明顯，研究結果亦進一步強調了充足和優質睡眠對於減少長新冠的重要性。