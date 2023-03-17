議員斥巴士「開天殺價」　運輸局稱不會直接提交行會

立法會交通事務委員會正討論5間專營巴士公司加價申請。九巴申請加價9.5%、龍運巴士申請加8.5%，城巴新巴則申請劃一加2蚊，其中往返機場的路線車費則申請調高50%，大嶼山巴士亦申請加價9.8%。運輸及物流局副秘書長李碧茜今日(17日)表示，將視乎疫情後巴士公司的恢復情況，評估加價理由是否充分，強調不會「原封不動」將申請提交至行政會議。

李碧茜說，一直鼓勵巴士公司開源節流，政府豁免專營巴士的政府隧道費，並將有關費用存入「專營巴士豁免隧道費基金」，亦是用於對沖車費加價。議員梁文廣批評申請加幅是「開天殺價、落地還錢」，難以接受。議員盧偉國則表示，本港剛復常，中小企至今能夠生存經已「偷笑」，僱員更不可能向僱主追回疫情期間的減薪，認為巴士公司不應以疫情期間錄得虧損為由申請加價，建議應觀察多半年再作決定。

議員田北辰表示，自巴士公司上次申請加價以來，累計通脹率約為3.7%，不過這次九巴的加價申請是通脹率的兩倍半，而城巴和新巴的加價申請，也達到了通脹率的7倍，他建議劃一加價機制，所有公共交通工具每年加價一次，幅度為通脹一半，並由政府以港鐵股息補貼。