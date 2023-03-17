花甲翁涉殺弟案　控方播放被告錄影口供

六旬酒樓雜工疑因電費問題與同住胞弟爭執，最終以利刀捅弟36刀，將胞弟刺斃。案件今（17日）於高院原訟庭續審，控方播出被告的錄影會面紀錄。被告稱過往已曾因電費問題與死者爭執，又指死者不理會及不照顧母親，當日更截斷部分電源令母親無電用，被告在會面中直斥死者「呢啲咁嘅人，早啲死好過遲啲死，連阿媽都唔認」。

現年65歲被告卜水強，被控於2019年9月25日在香港謀殺其當時60歲的弟弟卜偉根。在會面紀錄中被告不時以「X街仔」形容死者。被告稱其右腳因小兒麻痹而行動不便，他們原本在內地生活，於九十年代他讓胞弟先來港跟父親同住，他就於2013年來港定居。涉案單位為他父親購入，父親過身後單位歸母親名下，電費單原本是歸父親名下，但父親死後則轉名予死者。當時單位為他兩兄弟與母親及被告妻子同住，被告稱雖無協議，但有向死者提過電費與死者各支付一半，但其後死者稱要以人頭計，他只會給4份1。被告稱死者對母親很差「都唔當佢係老母」，且從不照顧她，更常罵她「懵婆」及「傻婆」。

被告稱過往已曾就電費問題與死者爭吵。當日被告曾把一半電費放枱上，死者卻沒有收。當晚他與妻子晚飯回家後，母親「吟沉」稱無電煲水洗澡和煮飯，被告發現只有客廳及死者房有電，他遂拍死者房門責罵他「你咁X巴閉㗎咩，電都cut埋」死者反罵他「跛仔」又稱如被告找人重啟電源便打死他，之後死者先用櫈打被告頭，他以電飯煲蓋還擊。被告指死者稱要拿刀斬死他並入房拿生果刀，被告亦回房拿生果刀，他稱「我企係度畀佢斬呀？我自衞吖嘛」。他稱死者先斬他，他用左手檔，期間可能用刀劃到死者，但不知是否頸項。及後被告再用刀2次捅進死者腹部，死者倒下不動。被告有叫妻子報警，期間他洗手，和因「有血唔好睇」故亦有洗刀。

案件編號：HCCC 118/2021