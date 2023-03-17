迷姦水無色無味難察覺　混入酒精或致昏迷死亡

「迷姦水」γ－羥丁酸(GHB)於2001年10月1日被列為受管制的危險藥物，GHB無色無味的，如被混入飲品中便難以察覺，不論是女士或男子，在酒吧及舞會派對等場合，對別人送上的飲品要格外小心。而濫用或過量吸食會有嚴重後果，除會引致昏睡、惡心、呼吸困難外，嚴重的甚至造成休克及死亡。

根據禁毒處資料，γ-羥丁酸屬鎮抑劑，俗稱G、G水、液體狂喜、液體X、液體E，以及迷姦水，一般形態是無色的液體(亦有粉末狀)，有少少鹹味或者無味，吸食或濫用會導致昏昏欲睡、惡心、擾亂視覺、失去知覺、抽搐、嚴重的呼吸困難，將GHB混入酒精更加有機會導致昏迷甚至死亡，有很多性罪行甚至誤殺案件，都與GHB有關。本港於2001年將其列為受管制危險藥物，非法管有或服用，一經定罪可被處7年監禁及罰款100萬港元，而製造者最高更可被判終身監禁及罰款500萬港元。

此外，GBL(γ-丁內酯，gamma-butyrolactone)亦是迷姦水原材料，與GHB是兩種不同，但是幾乎一樣的藥物，後者可以是一種合法銷售的工業溶劑，但一旦進入人體就會變成GHB。高等法院於2019年處理販運迷姦水原材料判刑時，就販運GBL的判刑訂下重要參考案例，雖然辯方促請法官把GBL當作是一種鎮靜催眠藥處理，但法官指出GBL可被利用成為性侵犯他人的工具，量刑基準應是該種鎮靜催眠藥的1.5倍。