港鐵永不停步提升服務　每年投百億保養鐵路　關顧乘客增配套

港鐵公司扎根香港，由創立至今，一直讓城市前行，致力為香港市民提供安全、可靠及高效鐵路服務。本港以鐵路為骨幹的公共交通服務，獲國際知名機構評為全球第一，港鐵乘客車程準時度更長期保持99.9%的世界級水平。在Go Smart, Go Beyond「載‧向未來」的發展方向下，港鐵永不停步持續投資提升服務，全新引入的市區綫新列車Q-Train去年已率先於觀塘綫投入服務。作為社區的一分子，港鐵積極推動共融，「以客為本」提升車站設施，關顧及便利有不同需要的乘客，例如增加育嬰間及長者乘車設施等配套，並採取措施為雀鳥友善環境出一分力。優質的服務表現，與時並進的列車及車站設備，加上關顧乘客、環境及推動共融方面的積極努力，讓港鐵連續3年勇奪「超卓公共運輸服務大獎」。

「非常感謝《東方日報》及《東網》，連續三年頒『超卓公共運輸服務大獎』予港鐵。獎項是東方對港鐵服務的肯定，是社會公眾對公司同事過去一直以來努力的認同！」港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲指，獲獎對港鐵來說相當鼓舞，港鐵去年行走約250萬班車，乘客車程準時度一直維持99.9%的世界級水平，以數據證明港鐵的服務質素。

隨疫情回穩社會走向復常，中港全面通關，羅湖、落馬洲以及香港西九龍站3個口岸陸續重新開放服務市民，港鐵的乘客量穩步上揚。李婉玲指，港鐵的服務水平獲世界認同，根據國際地鐵協會（COMET）的列車班次準時程度指標，港鐵的表現超越其歐美同業，在2022年列車班次準時程度達99.96%。另一項國際顧問公司奧緯咨詢（Oliver Wyman）及知名學府美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）共同發布的報告，香港以鐵路為骨幹的公共交通服務位列全球第一，比蘇黎世、斯德哥爾摩同新加坡等地更優勝。

港鐵公司非常重視更新及提升鐵路資產，每年投放超過100億元保養、維修及提升鐵路設施。早前作出列車方面的最大投資，耗資60億元為市區綫購買93輛新列車Q-Train，去年11月27日已率先於觀塘綫投入服務，未來亦會在港島綫、荃灣綫以及將軍澳綫陸續使用新列車。

李婉玲指，新列車設計以人為本，考慮乘客需要而在設施方面作出六大提升，包括部分車門旁邊玻璃屏風稍移進車廂內，騰出更多空間，乘客上落車更暢順；車廂內設有更多扶手裝置，包括環形扶手桿和吊環扶手； 座椅設計符合人體工學，並配備背靠，讓乘客坐得更舒適；車內列車路綫顯示屏以動態路綫圖顯示，提供更多車務資訊；車廂內亦全面採用LED照明。列車上配備智能伺服器，可實時遙距監察列車行駛期間關鍵設備狀況，並透過大數據分析加強列車預防性維修，「乘客都很欣賞新列車，稱讚新列車空間比較寬敞、車廂更光猛、座椅亦都更舒服。」

港鐵除了Go Smart外亦Go Beyond，積極協助建立共融及可持續發展社區。隨着香港人口老化，港鐵因應「老友記」的需要，投放資源提升車站設施及服務，例如在70個車站加設大型出入口標示、在56個車站放大洗手間標示、以至在81個車站放大升降機標示等。去年11月，港鐵推出專為長者及有特別需要乘客而設的「關愛共乘」手機應用程式（App），程式內載有簡易版「行程指南」，提供清晰易用的介面及以特大字體顯示資訊。另外，視障乘客亦可在會展站使用App內的「站內導航」功能為他們帶路。

今年1月，港鐵推出「腦友守護」計劃，其中一項措施包括投入逾300萬元，在重鐵、輕鐵以及港鐵巴士的自動收費系統加入新功能，協助警方尋找走失的腦退化症人士或長者。而港鐵亦在95個港鐵站及輕鐵客務中心的平板電腦安裝賽馬會耆智園「友里蹤跡」應用程式，協助照顧者尋找走失的腦退化症家人。

運用智慧科技之餘，港鐵亦在車站設施、商舖及零售方面便利乘客及支援社區。港鐵在逾60個車站（所有轉綫站）設置洗手間，整個港鐵網絡設置逾2,000張座椅（近6,200座位），在14個車站設育嬰間及在18個車站設置飲水機。而港鐵亦不時與慈善團體或社企合作，在車站物色舖位以象徵式租金出租予團體開展不同項目，屯馬綫沿線車站就有不少此類商舖，冀支援弱勢社群之餘，亦為社區創造就業機會。最近柯士甸站內就有關注少數族裔群體的慈善機構，開設專為少數族裔兒童及婦女服務的家庭支援中心。

除車站設施外，港鐵亦時刻留意車站周邊環境。李指，公司留意到美孚站附近樹木較多，在徵詢專業意見後，在車站外牆超過100塊玻璃貼上防鳥撞貼紙，避免雀鳥撞傷。未來興建的車站，除會引入綠色車站設計，同時將因應實際情況，考慮避免鳥撞情況，為雀鳥友善環境出一分力。