搗579宗網購騙案　拘65人涉款760萬元

執法部門於本月3日至今日(17日)進行「鐵將」反網騙行動，偵破579宗網上購物騙案，涉款760萬港元，以涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕41男24女共65人(14至68歲)，檢獲一批手機、手提電腦及銀行提款卡等。

執法人員經深入調查，發現其中104宗案件均由一個犯罪集團操控，牽涉50個專頁，去年7月至今年1月期間共騙取121名受害人，詐騙金額由300至3萬港元，損失總額約25萬元。該犯罪集團短時間內開設不同專頁，令受害人無法追查其可靠性，同時騙徒會在專頁上以平價或流行產品，例如旅遊套票、演唱會門票及電子產品作招徠。受害人不虞有詐以轉數快付款，騙徒收到錢後便失聯。

人員於周二（14日）在全港多區拘捕6人(24至68歲)，包括4男2女，當中24歲男子涉嫌欺詐罪被捕，其餘5人則涉嫌洗黑錢。調查也發現，該犯罪集團所操控的傀儡戶口曾由一個ip登入，地址屬私人虛擬網絡(VPN)，相信騙徒以其掩飾真正身份。人員在行動中成功起回vpn伺服器，正追查真正用家，相信今次行動已打擊活躍於本地的網上購物騙案集團。