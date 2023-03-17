財會審簡屋撥款　議員批倉卒推行欠諮詢　促重用價值講實數

本屆政府提出興建「簡約公屋」，立法會立法會工務小組委員會上月8日通過簡約公屋首批約149億港元撥款，財務委員會今日(17日)審議有關項目。

社福界議員狄志遠在會議上指本屆政府「好想做事但好急」，價錢選址都令人嘩然，雖然其後價錢有下降，選址也盡量方便市民，但一開始推出方案太急，讓人覺得當局不夠深思熟慮，包括沒有細節、諮詢工作不足，影響附近居民等。他又要求要求政府在年底申請第2階段撥款時，提供完整的配套解說，包括教育醫療等。

另一議員田北辰關注項目重用價值，要求當局講實數，即149億港元當中可重用的價值，同時擔心新界簡約公屋入住率低。何指，重用價值為6成，包括部分地基、工地工程以及家具等，惟暫沒有實際數字，要稍後提供。

至於編號「1J3」用地要待10年後才可以使用，楊表示，2018年康文署回覆區議會時已表示會研究，2020又稱會探討研究，2021年初步研究，今日指要2028年才開始發展至2032年完成，不明白為何需要那麼久。他又指啟德區坐落九龍城41校網，突然增加1萬伙入住，質疑當局無法解決校網搶爆問題。

房屋局局長局長何永賢回應指，「1J3」用地方面，文化體育及旅遊局會即時落實，預計明年諮詢區議會並展開設計，預算2028年開工4年完成，時間清晰，會商討有否壓縮空間。她又指校網學位有剩餘，籲大家不用擔心。至於巴士路線方面，當局指會進一步優化新巴士路線的規劃，又相信屯馬線有足夠容量應付有關需要，至於環保列車政府會繼續審視各地方綠色運輸發展，提升區內運輸網絡及持續性。