澳門去年總人口67.2萬　出生率續創新低

澳門統計暨普查局今日(17日)公布，當地至2022年底的總人口約672,800人，按年減少 1.5%，即10,400人，主要是外地僱員減少所致，去年年底外地僱員154,912人，按年減少 16,186人。至於出生率同樣下跌至6.4‰，即每1,000人僅得不足7名新生嬰兒，是澳門自1985年有紀錄以來的新歷史低位。

當局表示，去年新生嬰兒共4,344名，按年減少682名，分娩第一胎嬰兒的母親年齡中位數為31歲，按年增加0.9歲。全年死亡人數為3,004人，大幅增加684人，死亡率上升1個千分點至4.4‰，是自1991年以來的新高。其中，死於惡性腫瘤的人數最多，有970人，佔總死亡人數的32.3%，其次為高血壓及肺炎，分別有332及281人，佔11.1%及9,4%。

老化指數則攀升10.7個百分點至94.4%，反映老年人口數目進一步接近少年兒童人口數目。澳門全年有2,727宗結婚登記，按年減少550宗，男女性的初婚年齡中位數持續上升，分別增加0.5歲及0.6歲至男性30.9歲、女性29.2歲。離婚登記共有1,106宗，按年減少209宗。