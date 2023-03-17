3男女認商場市集售煽動書籍　押後下周一求情

旺角銀城廣場「隱世市集」今年1月遇查，市集內2男1女被指販賣刊有煽動內容書籍，內文寫着「警察包庇罪犯」、「（警察）擺明作賊心虛先膊頭無number」等字眼，因而被控作出煽動意圖作為罪，案件今天（17日）在西九龍裁判法院再訊。3人全部認罪，主任裁判官羅德泉質疑控方僅針對書籍起訴，卻在案情提及售賣印有「警黑合作」字眼的貨品，做法不恰當。控方最後同意刪除相關部分。由於需時整理案情，故案件押後至下周一（20日）再訊，屆時會再確認答辯，料亦會聽取求情及判刑。期間3人須繼續還押。

3名被告依次是李龍現（52歲、商人）、姜嘉偉（31歲、牧師）及女子陳尚恩（48歲、寵物美容師）。控罪指，3名被告於2022年12月2日至2023年1月17日期間，在Facebook、Instagram和位於西洋菜南街銀城廣場地下攤檔內，推廣、出售及或為出售而展示煽動刊物。

控方讀出案情時透露，涉及的刊物是一本長約300頁，沒有書名、作者或出版社的書籍，售價逾200港元。執法人員去年12月先後假扮顧客買書，並於今年1月拘捕3名被告。首被告是攤檔東主，餘下2人有份經營、招待顧客。涉案刊物印有煽動言論，包括指香港警察包庇罪犯和黑社會、大話連篇無法無天，又說「和理非勇武合體唔會割蓆」。

案情原本提及，人員另在攤檔檢獲大量和刊物內容有關的產品，包括寫有「黑警死全家」字眼的汗衣、印着「警黑合作」的水樽、播放「願榮光歸香港」的音樂盒。裁判官關注控方的控罪只針對刊物，卻又在案情中列出其他貨品，會否對被告不公。控方指，列出其他物品的用意，是讓法庭知悉貨賣刊物的場合、整間店舖的觀感，認為這與被告意圖有關。不過裁判官指，若案情列出其他物品，法庭量刑時就應該考慮。控方最終同意刪除涉及其他物品的段落，下周一會再讀出更新的案情。

案件編號：WKCC 313/2023