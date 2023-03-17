房委會通過最新公屋入息限額　團體建議現津貼恒常化

房委會通過2023至24年度最新公屋入息及資產限額檢討金額，並由今年4月1日起生效。房委會發言人表示，公屋入息及資產限額每年按既定機制檢討，6人及以上家庭的公屋入息限額會上調，在扣除強積金因素後，金額上調至42,730港元至63,990港元不等；而受疫情影響，房委會指低收入家庭的生計受到嚴重影響，因此通過將1人至5人家庭的入息限額凍結在現時水平，在扣除強積金因素後，金額維持在12,940港元至37,180港元不等。另外，小組委員會亦通過將所有家庭人數住戶的資產限額按既定機制上調1.9%。

而多名公屋聯會成員著房委會進行會議時，到總部進行請願行動。公屋聯會主席文裕明表示，支持房委會凍下年度公屋入息水平，以及加快推動紓緩輪候措施，紓緩基層家庭長時間輪候公屋期間面對的生活困難。

惟文裕明指出，上屆政府推出為期3年的「現金津貼試行計劃」，計劃將於明年年中，指雖然今屆政府推出「簡約公屋」措施，提供租金較傳統公屋低的單位，供輪候公屋人士入住，惟最快要待2024至25年度才有首批單位落成，遂建議政府應考慮把津貼計劃恒常化，以幫助紓緩公屋輪候者在上樓前的經濟負擔。