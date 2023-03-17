眾籌規管公眾諮詢下周一截止　病人組織憂實名制令捐贈人卻步

政府去年12月就眾籌活動規管展開的公眾諮詢將於下周一(20日)截止，當中提及日後眾籌先需進行登記，並對捐款人採取「實名制」。多個病人組織、聯盟自發組成「關注眾籌規管聯盟」於今日(17日)召開記者會，表示憂慮實名登記會令捐贈人卻步；同時監管範圍過於寬泛，更會令團體消耗大量行政資源，加上有成員是義工，恐申請時誤中副車，「做善事都變成要坐監」。

財經事務及庫務局去年12月發出眾籌活動規管的公眾諮詢文件，諮詢期至今月20日，文件提到，建議設立「眾籌事務辦公室」及推行「實名制」，以規管所有向香港人、或身處香港之個人或團體的線上線下眾籌。聯盟形式「實名制」是「查實無雞整四両」，斥根本沒有必要性，事實上有不少人以不記名捐助團體，協助其營運，若推行實名登記，有機會令他們卻步，影響團體收益，以及加重營運成本。

聯盟又指，就自助組織及社福機構而言，在公眾地方籌款時需向社會福利署申請審批，若未來需要額外向「眾籌事務辦公室」申請，便要提交多項資料，有機會加重團體的行政負擔及影響籌募收入情況，而過多的行政關卡或監察，更會令團體人手分配失衡，致核心服務與宗旨或會失焦，未能專注服務會員，有違初衷。

聯盟認為，有關眾籌活動規管的公眾諮詢宣傳不足，整個諮詢期只有3個月，未能充分讓各團體知悉，全面收集意見，強烈建議局方應加長諮詢期至今年6月；另外促請局方增設公開實體諮詢會，務求可搜集更多機構意見，以及加強業界了解事件。