2尼泊爾漢疑涉金行劫案　分別被控串謀搶劫與接贓受審

油麻地庇利金街1間珠寶行於3年前遭雙賊持刀搶劫，劫去62件總值14萬多元的首飾。2名懷疑涉案尼泊爾籍男子，於案發後2個月內先後被捕，並在其中1人身上檢獲1條重約5克的被劫金頸鏈。2人其後分別被控1項處理贓物及1項串謀搶劫罪。2人今天（17日）於高院原訟庭否認控罪受審。

本案2名無業尼泊爾裔被告依次為GURUNG Rabin（27歲）及GURUNG Vijay（24歲），均報稱無業。首被告被控1項處理贓物罪，指他於2020年2月18日至3月11日之間某日在香港，知道或相信1條重約5.95克K頸鏈是贓物而不誠實地收受該贓物。次被告則被控串謀搶劫罪，指他於同年2月18日在九龍與其他身份不詳人士串謀犯搶劫。

控方指2020年2月18日下午，油麻地庇利金街1間珠寶店遭2名持刀賊人搶劫，並劫去62件總值逾14萬港元的首飾，本案被告雖非動手搶劫的人士，但均與案有關。據執法人員翻查當日珠寶店一帶的閉路電視紀錄，發現案發前不久，次被告與該2名劫匪分別在一起，且曾一同到便利店，次被告亦曾用提款卡提出200港元給劫匪。當日劫匪把犯案用的刀丟在珠寶店附近，執法人員於同年4月14日拘捕次被告，經對比後發現該刀有次被告的指紋。至於首被告則於同年3月11日被捕，他身上被發現藏有1條金頸鏈，經珠寶店女店東確認屬遇劫當日的失物。另外，控方指在劫案翌日，首被告曾把1條金頸鏈拿到當舖典當，並於3月6日贖回。當舖東主確認該條典當的金頸鏈，與涉案金頸鏈的樣子及重量均近似。控方指首被告知道該頸鏈是贓物，且一直持有它。

案件編號：HCCC 333/2020