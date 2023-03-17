去年第4季居民總收入7744億　按年跌0.5%

政府統計處今日(17日)公布去年第四季的本地居民總收入為7,744億港元，較2021年同期下跌0.5%；而同季按當時市價計算的本地生產總值估計為7,389億港元，按年跌幅為1.9%。統計處表示，去年第四季的本地居民總收入相較本地生產總值多出354億港元，相當於該季本地生產總值的4.8%，主要是由於投資收益淨流入；而在扣除期間價格變動的影響後，去年第四季的香港本地居民總收入較前年同期實質下跌2.7%，而本地生產總值在同季實質下跌4.2%。

而根據統計，去年第四季的香港初次收入，總流入為4,151億港元，主要包括投資收益，較前年同期上升10.4%，相當於該季本地生產總值的56.2%。與此同時，2022年第四季的初次收入總流出亦較前年同期上升8.2%，達3,797億港元，相當於該季本地生產總值的51.4%。

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較前年同期下跌1.8%，統計處指主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益減少。證券投資收益較前年同期錄得0.8%的升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地債務證券的利息收益增加。而就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較同期下跌1.5%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益減少。證券投資收益顯著上升13.2%，主要是由於非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益增加。

按2022年全年而言，以當時市價計算的香港本地居民總收入為30,265億港元，較2021年下跌1.3%；較同年本地生產總值的28,270億港元多出1,995億港元，顯示有相等數額的初次收入淨流入，相當於該年本地生產總值的7.1%。2022年全年的初次收入總流入為17,573億港元，相當於同期本地生產總值的62.2%，而同期的初次收入總流出為15,578億港元，相當於同期本地生產總值的55.1%。扣除價格變動的影響後，2022年的香港本地居民總收入較2021年實質下跌3.6%。