入境處跨部門4日打擊黑工　拘56人包括12假難民

入境事務處本周一(13)日至昨日(16日)在全港各區展開反非法勞工行動，包括連同其他部門執行的「權能者行動」及「風沙行動」，共拘捕36名懷疑非法勞工、10名涉嫌聘用非法勞工的僱主、4名涉嫌協助及教唆者、5名逾期逗留人士及1名非法入境者。

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了一個裝修中單位，拘捕一名36歲男黑工及一名40歲男僱主。「權能者行動」中，執法人員於中區、東區、灣仔區及西區搜查了169個目標地點，包括商業大廈、按摩店、餐廳及零售店舖，拘捕31名黑工、9名僱主、4名涉嫌協助及教唆者、5名逾期逗留人士及一名非法入境者。被捕的黑工為14男17女(26至60歲)，當中13人持有不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)，其中一人同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。當中49人已交由入境處跟進。據悉，當中12人是假難民身份，分別來自尼泊爾、孟加拉、印度、巴基斯坦及印尼。另一人是中國籍。被捕時從事餐廳洗碗、商業大廈搬貨及地攤販賣等工作。

另外，於「風沙行動」中，執法人員於上水嘉富坊、寶石湖路及新運路共拘捕4名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客，該批懷疑用作水貨用途的貨物包括化妝品、保健產品、藥物及護膚品。