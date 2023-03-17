八成旅遊從業員轉行　不足兩成半重返舊職　組織促發放復工津貼

隨着疫情緩和，中港兩地全面通關，接近冰封的旅遊業略見曙光。有組織早前進行調查，以了解業界前線從業員對疫後前景看法，並於今日(17日)公布結果，發現有超過80%旅遊界前線從業員因社會事件及疫情關係而轉行，當中只有不足25%人選擇重返旅遊業。組織建議政府每月應發放5,000港元復工獎勵，為期半年，以鼓勵從業員重投旅行業。

港九勞工社團聯會聯同香港旅遊業組織聯盟於上月22日至本月4日間，向「旅業聯盟」轄下5間成員會所有會員，進行網上電子問卷調查，成功收回553份有效回應。調查發現，當中有449人表示，曾因社會事件及疫情關係而轉行；至本月初，只有103人選擇重返旅遊業。不過，有重返行業的受訪者中，自2月通關後，工作量仍較疫情前少很多，而目前的工作收入，亦不足以支付日常生活的基本開支。

調查又發現，未選擇返回旅遊業工作的受訪者中，有約80%人表示因「行業前景不明」，及29%人表示因「薪酬待遇不理想」，而不想再從事旅遊業。大多受訪者均分別建議政府應設立旅遊業底薪、特定行業津貼，以及改善旅遊業整體環境配套。

香港旅遊業組織聯盟主席黃嘉毅表示，有受訪者反映帶團時要墊支各項高昂費用，認為墊支打工對員工不合理，業界須正視墊支問題，改善行業陋習，別再容許旅行社「靜雞雞」將經營成本及風險轉嫁予僱員，而各業界持份者亦應切實執行《持牌人指令》，以免成為「無牙老虎」。議員林振昇則認為，在本港旅遊業百廢待興之時，建議政府發放每月5,000港元復工獎勵，為期半年，以鼓勵從業員重投旅遊行業；另促請政府帶動業界優化導遊薪金結構，確保他們每日底薪不少於1,000港元，保護基層生計。