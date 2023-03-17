傳政府要求不記名表決簡屋　營造全票支持最終失敗

立法會財務委員會通過首批簡約公屋撥款，涉款超過149億港元。事前已知各黨派幾乎一面倒投下支持票，結果毫無懸念。在大多數建制派支持下，有關撥款十拿九穩，理應可以「大安旨意」等結果，但就有指當局仍竭力避免記名投票，希望營造全票支持的「完美」局面，結果未能如願。

現時的財委會，大部分項目均以不記名方式舉手通過，議員亦可要求記名表決，意義在於讓市民知道議員是否在席及其票意向。據了解，當局相當重視簡約公屋投票結果，即使知道撥款「萬無一失」能夠獲得通過，但最終「點樣過」也相當考究。為營造「完美」結果，有政府高層早前已向各議員轉達，希望在財委會上配合，不提出要求記名投票。

有議員確認收到有關提醒，但仍然不敢怠慢，指會一直留至會議結束，以防突然要進行記名投票。另有議員則透露，當局希望做到「全票」支持，「大家一齊舉手通過就算」，但事實上，儘管有議員不支持有關撥款，也只是少數的一、兩票，認為當局此舉實屬不必要，「咁樣嘅氣氛不太健康」，笑言內地開會都有反對票。

不過，最終似乎「協調」失敗，仍有議員要求記名點票，而財委會82名委員當中，最終只有61人在席，其餘21名議員不見蹤影，當中包括馬逢國、李浩然、周文港同何君堯等。