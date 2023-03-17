博愛東區及葵涌醫院冧天花燈罩　仁濟有水管被切致滲水

本港公立醫院近日不斷「有嘢壞咗」，醫院管理局今日(17日)公布4宗公院設施損壞事故，分別涉及博愛醫院、東區尤德夫人那打素醫院、葵涌醫院及仁濟醫院，所有事件均沒有病人及職員受傷，病人服務亦無受影響。醫管局又指，事件不涉及樓宇結構安全。

首2宗事故均發生在今日下午，其中博愛醫院主座大樓地庫一樓中央消毒及無菌物品供應部有一塊假天花掉落，工程人員即時進行緊急維修，檢查後相信由於喉管滲水導致假天花移位掉落；而東區尤德夫人那打素醫院急症室走廊，亦有一塊假天花的部分碎片掉落，工程人員即時進行緊急維修，檢查後相信由於水喉管滲水導致假天花碎片掉落。

而葵涌醫院的事故則發生在今早，一個職員洗手間的燈罩掉落，工程人員即時進行緊急檢查。為安全起見，已移除該職員洗手間的部分燈罩。院方亦已要求工程人員為院內同類型裝置進行緊急檢查，以確保職員安全。

至於仁濟醫院方面，該院B座南翼一個正進行翻新工程的病房，昨日(16日)黃昏有裝修工人意外切斷一條食水管，導致部分病房及走廊出現滲水情況。院方立即關閉水管閘掣及進行清潔，至昨天傍晚已完成清潔。另外，仁濟醫院B座大堂正進行翻新工程，包括安排更換假天花板塊，有關工程與檢查樓宇結構或食水管被意外切斷並無關係。