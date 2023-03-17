屯院6新生兒染合胞病毒　其中11日大男嬰危殆

屯門醫院一個新生嬰兒特別護理病房爆發呼吸道合胞病毒組群感染，醫院管理局今日(17日)表示，個案涉及6名嬰兒，包括3名男嬰及3名女嬰，年齡介乎11日至5個月大，他們自本月9日起先後出現上呼吸道感染徵狀。經檢測後全部確診帶有呼吸道合胞病毒，所有患者正接受隔離治療，其中1名11日大男嬰情況危殆，另1名5個月大女嬰情況嚴重，其餘病人則穩定。

院方對組群感染個案非常關注，已即時聯絡衞生署衞生防護中心作出跟進，並已提升感染控制措施。院方亦已安排同一病房其他有上呼吸道感染徵狀的病人進行測試，防止病毒傳播。院方已向病人家屬解釋有關事件及保持緊密溝通，提供所需協助。

該院正密切監察病人的情況，為病人提供合適的治療，同時已經執行一系列加強感染控制措施，包括加強有關病房的消毒及清潔；加強員工及訪客的手部衞生；嚴格執行接觸及飛沫傳播防護措施；及確保個別病人使用專屬的個人裝備，避免交叉感染。

在香港，呼吸道合胞病毒在春夏季期間較活躍，是引致一歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。呼吸道合胞病毒可引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。這種病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。