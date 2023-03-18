兩月內其中3個周日辦植樹日　漁護署冀保持地方清潔

港人工作繁忙，常常忽視大自然。漁農自然護理署昨日(17日)表示，該署將聯同郊野公園之友會於本月26日於南大嶼郊野公園鳳凰徑第三段，以及在下月16、23日分別於八仙嶺郊野公園八仙嶺自然教育徑、西貢西郊野公園北潭涌家樂徑舉辦郊野公園遠足植樹日。該署又提醒，市民應保持地方清潔，帶走自己的垃圾。

漁護署表示，市民可於活動當日上午9時至10時30分於登記處報名參加，不需預先報名。漁護署會為參加者提供樹苗和工具。若樹苗派發完畢，歡迎參加者參與當天的遠足活動。植樹活動的樹苗均在漁護署轄下的元朗大棠苗圃培植。近年，該署透過在郊野公園種植本地品種，增加生物多樣性及生態價值。去年，漁護署人員及多個團體在郊野公園種植約25萬棵樹苗。

漁護署發言人提醒，參加者須步行25至45分鐘前往山坡上的植樹地點，市民應按自己的體能和遠足經驗，選擇合適的植樹地點及遠足路徑。該署又指，在植樹後，參加者可沿建議路徑繼續前行或原路折返。該署則建議，市民應結伴同行，並實踐「行山有道」遠足禮儀守則保護郊野，包括自備可重用水樽和毛巾，以及「自己垃圾自己帶走」。