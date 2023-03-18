浸大持續教育學院下月辦升學博覽　首200位登記有獎

進修升學有多條道路。香港浸會大學持續教育學院將於下月1日上午11時至下午5時在浸大九龍塘校園舉辦「升學博覽2023」，透過面對面的實體交流，為高中學生、副學位畢業生、家長及教師詳盡介紹浸大自資課程的最新資訊及入學要求。該校又指，升學博覽歡迎公眾參與，首200位成功登記及於活動當日追蹤學院社交平台的人士，將可獲贈精美禮品一份。

該校當日將舉辦多項有趣的特色活動，包括《給不再十九歲的我：如何與青年人同行》主題講座，時間為下午1時至1時45分，於該校思齊樓4樓418室舉行。學校又指，其他活動亦包括「生．老．病．死」護理實驗室導賞、升學面試技巧工作坊以及「動手做」創意教具工作坊等，藉此更深入了解不同課程的入讀條件、升學準備以至相關行業的培訓要求與就業前景。

為照顧不同學生的升學需要，學院指將安排9場課程講座及諮詢環節，重點講解各項全日制課程的特色、入學要求、銜接階梯以至海外交流及實習機會等核心資訊。升學博覽現場將設有課程攤位，除一站式提供文憑至學位程度的聯招以外升學資訊，亦接受同學即場報讀心儀課程。