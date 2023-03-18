酒駕盜竊偷拍裙底春　警員醜聞接二連三

男同志性罪行疑引發酒店命案，更有現役警員涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為被捕，令人嘩然。雖然執法部門仍要調查他有否參與落藥或對落藥一事是否知情，但網上已議論紛紛。警隊近年接二連三爆出有警員犯案被捕，包括偷拍、偷竊、酒後駕駛及欺詐等，情況令人關注。

最近的一宗案件涉及一名50歲警長，他涉在2017年8月至2020年10月期間詐騙香港警察儲蓄互助社向他批出4筆貸款，共逾76萬元，本周二遭廉政公署起訴欺詐罪。此外，一名46歲男警涉嫌向跨國賣淫集團女主腦「通水」，去年12月涉妨礙司法公正被捕，上月底被落案起訴。此外，去年11月，一名女警涉在荃灣超市內偷竊一包價值780元凍肉被捕，被停職受查，案件今年6月開審。

同年7月，一名28歲警察機動部隊男警涉爆竊東九龍總區總部儲物櫃，已被停職。同年5月，一名52歲男警被發現在大埔安邦路偷拍一名33歲女子。同月，另一名休班警被揭發在中環一日內偷拍10名女子裙底，事後被判一年感化令。

同月，一名休班水警駕駛Tesla電動車途經長沙灣撞傷一名男途人後再猛撼麵包店鐵閘，經酒測後證實超標近5倍，涉嫌酒駕被捕，案件仍在審訊中。