東方日報A1：同志命喪迷姦水　男警被拘

尖沙咀酒店房間男子暴斃案中有案，揭開耐人尋味的4男「車輪戰」性關係。執法部門經調查後發現，25歲男死者與一名從事廣告業的男子一同入住房間，男子離開後，即晚使用同志交友應用程式再「約炮」，相約一名年輕內地男子到另一間酒店開房。期間，有人疑使用迷姦水迷暈炮友，完事後離開，繼而有一名隸屬西九龍總區衝鋒隊的休班男警入房，與內地男發生關係。執法部門正調查男死者是否受迷姦水迷暈，以及劑量是否過量而致死，目前拘捕涉事的廣告男及男警員。

案發於本周三（15日）下午1時許，執法人員接報指一名男子倒斃在尖沙咀漆咸道南最佳盛品酒店房間。調查後發現，男死者生前與一名姓區（28歲）的男子於周二一同入住該酒店房間，區及後獨自離去，並懷疑取走事主的手機。

人員認為事件有可疑，懷疑事主曾被人迷姦，不排除因為服用過量致死。調查又發現，區離開後，同日晚上再經同志平台「GRINDR」約炮，相約一名年約30歲的內地男子於翌日到彌敦道九龍酒店開房。

期間，內地男疑喝下加入迷姦水的可樂遭迷暈，雙方發生性行為。區完事後離開，疑呼召了相識多時的姓陸（31歲）男友人到該酒店房間，與內地男發生性行為。內地男事後恢復清醒，並無大礙，但無報案。

執法人員及後於九龍酒店房間內檢獲數支迷姦水，並在本周四下午拘捕區，傍晚再拘捕陸，兩人涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為。執法人員正繼續追查事件，並安排驗屍確定死者的死因，調查是否曾被施用迷姦水。

據悉，被捕警員隸屬西九龍總區衝鋒隊，「青靚白淨」，身材健碩，不時將個人照片上傳至社交平台，不少照片是脫去上衣「騷肌」。而區洋名Ken，曾任職名店售貨員，現報稱從事廣告，於同志圈中臭名遠播，被指於過去數周多次迷姦同志，或在進行性行為期間偷對方錢，估計受害人數多達10多人。同志圈社工近數周接獲多人求助，惟受害人大多啞忍不敢報警。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第121條「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」，任何人對另一人使用、施用或導致另一人服用任何藥物、物質或物品，意圖使該另一人神志不清或軟弱無力，以使任何人得以與該另一人作非法的性行為，即屬犯罪，一經定罪，最高可處監禁14年。

執法部門證實，周四（16日）在九龍區拘捕兩名分別28歲及31歲男子，涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為，該名28歲男子亦涉嫌盜竊，兩人正被扣查。 初步調查顯示，該名28歲被捕男子周二疑在尖沙咀區一酒店房盜去一名男子的手提電話，周三在另一酒店房疑與該名31歲男，向另一名男子施用藥物。31歲男為休班警，將會被停職。

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