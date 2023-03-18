廢口罩令後合胞病毒個案急增　葉柏強：幼兒氣促嘔奶應盡快求醫

本月初起，本港口罩令已正式解除，市民可選擇是否繼續戴口罩。港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早(18日)在電台節目表示，自從取消口罩令後，醫院及社區近日陸續出現呼吸道合胞病毒個案爆發，會對幼兒造成一定影響，特別是與早產嬰兒相關慢性肺病，易令兒童有支氣管炎及氣促。他呼籲家長見到幼兒有氣促、嘔奶等情況，便應盡快求醫。

他續指，雖然新冠疫情已變得穩定，最近天氣也回暖，惟其他病毒爆發情況嚴重，例如近日學校的上呼吸道感染、手足口病、腸病毒個案明顯上升，當中手足口病主要透過口水、鼻涕分泌物、皮膚膿皰及糞便傳播，由於患者感染後的一周都屬高度傳染期，對於學生會接觸的物品和地方，學校應進行定期清潔，患病兒童在家用過的洗手間也應作清潔。

另外，在社會步入復常的階段，他認為家長毋須過分擔心，應讓子女多進行課外活動或外出走動，因為疫情期間，學生因運動量大減、太夜睡覺而引致癡肥；上網課等情況過量使用電子產品也會引起視力問題。至於新冠疫苗方面，他指出，世衞建議可能每年要打加強劑，像每年要接種季節性流感疫苗一樣，衞生防護中心轄下的科學委員會亦檢視相關疫苗接種策略。