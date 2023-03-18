持續投資升級設施　搭港鐵安心便捷

港鐵公司一直秉持以客為本的精神，以安全、可靠、高效的鐵路服務「讓城市前行」。鐵路作為本港公共運輸網絡骨幹，港鐵致力以高水平服務連繫社區。去年本港公共交通系統在全球60個城市中獲國際顧問公司評為世界第一。新冠疫情期間，港鐵即使在營運上遇到嚴峻挑戰，仍在服務水平及可靠度上追求卓越表現，去年每日平均接載約400多萬人次，運作超過135萬班重鐵列車，列車準時程度達99.9%。公司同時持續投放資源為乘客打造更貼心、方便及舒適的出行體驗，做到「乘心服務，沿途愛護」。

為便利乘客出行，港鐵正提升自動收費系統，新款的出入閘機於本月中起，陸續在馬場、坑口、康城及其他車站安裝，同時將全面優化重鐵網絡內2,400多部出入閘機，包括更換新款、更纖巧的活板閘機，或在現有閘機加裝感應器。乘客最快可於今年底以感應式信用卡支付車費，輕鬆出入閘，享受智慧出行體驗。此外，現時有9個港鐵站的客務中心已接受電子支付，方便乘客以八達通、二維碼電子錢包或信用卡購買「全月通加強版」、「港鐵都會票」和精品等。

港鐵早前投資超過67億港元，購置93列市區綫列車及40列輕鐵列車。市區綫全新的Q-Train已於2022年11月投入服務，逐步取代服務香港市民逾40載的第一代列車。新列車為乘客帶來更多「以客為本」的設計，包括每卡車廂設有更多扶手吊環，座椅更符合人體工學設計，新款拱形背靠能更好支撐乘客背部，讓乘客坐得更舒適，車廂內亦配備能提供更多車務資訊的動態路綫圖，及採用光猛的LED照明系統等。

同時，第五期輕鐵於2020年11月起在新界西北投入使用，擴充輕鐵車隊並逐漸取替第二期輕鐵。新輕鐵有經改良的LED照明系統，以加強車廂空間感，同時調整吊環和扶手的分布，方便輪椅乘客使用多用途空間。

為讓乘客享受更舒適的旅程，港鐵投放超過13億元大規模更換空調冷卻裝置及車站LED燈照明系統；並投放逾5億元翻新超過130條扶手電梯、更換超過25部升降機，以確保車站設施維持良好狀態。港鐵亦致力締造無障礙的乘車環境，照顧不同乘客群的需要，例如於網絡內設有超過2,000張座椅，提供近6,200個座位，港鐵巴士站及輕鐵月台亦有增設座椅，讓長者出行期間可稍作休息。港鐵又增加輪椅升降台、闊閘機、輪椅輔助車、無障礙洗手間以及育嬰間等設施，方便有需要人士使用。

過去數年，港鐵無懼疫情挑戰與港人同行，除了加強車站清潔消毒及維持列車服務，更先後推出租金減免及車費優惠，以及不同措施去支援社會上有需要的人士，與香港共同走出疫境。