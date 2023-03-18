逾四成精神病患者受職埸歧視　平機會倡制定友善措施

平等機會委員會一項研究結果顯示，有約80%受訪者認為，在香港對精神病患者的歧視是非常普遍或是普遍；而受訪精神病患者當中，有4成人受到職場標籤、歧視，包括低薪、沒有升職機會，甚或不被聘用等情況亦屢見不鮮。平機會主席朱敏健期望，社會可以消除歧視和偏見，正面對待精神病患者，以及建議僱主制定「精神健康友善措施」和「反歧視政策」。

朱敏健今早(18日)在一個電台節目中表示，據最近研究結果顯示，有逾40%的精神病患者表示，在過去5年曾在求職、在職或離職過程中遭受歧視。而在2018至2022年間，平機會更一共收到310宗，在《殘疾歧視條例》下有關精神狀況遭受歧視的投訴，其中75%涉及僱傭範疇。研究又發現，有近20%精神病患者表示，為精神健康求醫而請假時遇到困難，因經常得不到主管批准，甚或引起同事不滿。

研究又顯示，精神病患者在職場有被標籤化的情況，有過半在職人士表示，擔心精神病患者會傷害別人；另分別有40%在職受訪者表示，會嘗試與精神病患者保持距離，以及害怕與精神病患者獨處。另一研究則指出，有85%精神病患者表示，公司有需要為員工提供精神健康支援，作出調適、考慮具彈性的工作安排，例如彈性上班時間、小休時間等。

朱敏健引述2015年發表有關精神健康的研究，指有13%香港居民是精神病患者，認為在本港患有精神病並不罕見。他建議，僱主可實施精神健康友善的僱傭措施，亦可在工作間制定反歧視政策。他相信，若患者得到主管和同事的體諒和包容，便可改善情緒，令他們更安心工作，從而達致「僱主、同事和患者」三贏局面，重過正常生活。