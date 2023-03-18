煙草稅加三成　報紙檔生意跌五成　檔販促政府打擊私煙

上月《財政預算案》即時增加煙草稅逾30%，香煙售價增至約78港元一包，令一眾以售賣煙草產品為主要收入的報攤，首當其衝受到影響。有在旺角經營報紙檔的檔主表示，因應煙稅增加，整體生意跌了近50%，苦不堪言。

檔主耀嫂表示，現時持小販牌的報紙檔受政府限制，只可出售12款特定物品，包括報紙、香煙、電芯及電話卡等，但普遍客源不多，所以自「紙媒」息微後，賣煙是報販其中一個主要收入來源，但因應煙稅增加，香煙生意大幅減少，整體跌了近半生意，目前的收入更低於最低工資。她續指，因為不捨得花錢，忍了數天牙痛都不敢去看牙醫。

耀嫂認為，增加煙草稅無效令煙民戒煙，只有小部分煙民受價格影響而「慳住食」或「食少啲」，但絕大部分煙民反而轉投了非法私煙市場，其中就有熟客向其透露，自加煙草稅後，承認有買私煙。她同時批評現時非法私煙宣傳氾濫，卻缺乏執法，「幾乎人人都收過點心紙(私煙宣傳單張)，但就無人執法，私煙賣20幾蚊包，價錢爭咁遠，如果我食煙我都買私煙啦，報販好難私煙黨競爭。」

全港報販大聯盟表示，一眾基層報販同業已飽受疫情蹂躪，正於水深火熱中，憂慮是次加稅會掀起「摺檔潮」，促請政府加大力度打擊私煙工作，維護營商空間；另盼政府體恤修訂法例放寬對報販的限制，包括放寬售賣產品和可展示廣告的限制，讓報販利用攤檔空間出租張貼廣告，以補貼其收入。