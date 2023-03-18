第12屆「有品家庭選舉」頒獎禮　多個逆境家庭獲表揚

香港基督少年軍今日(18日)舉辦第12屆「有品家庭選舉」頒獎禮，分別設「模範媽媽」、「模範爸爸」及「遊戲設計」等獎項，多個逆境家庭獲表揚。其中有家庭因應自閉症兒子的性格及行為特點，共同設計一套遊戲教學方法，助其訓練專注力及學習表達，最後成功獲獎。

「有品家庭」得獎者為香頴茵家庭，她最初與前夫、兒子一家三口生活，兒子本身患有先天兔唇裂顎，需時常進出醫院覆診，惟前夫漠不關心，遂決定帶兒子離開，期間一邊兼顧工作，一邊獨力照顧患病兒子，直至結識現任丈夫。現任丈夫亦視兒子如同己出，即使兒子被醫生判斷患有自閉症，但一家都未有灰心而陪同面對，包括與丈夫設計一套遊戲教學，訓練兒子專注力和鍛煉耐性，以及學習表達及與人溝通，兒子初期雖經歷失敗，但眼看兒子不斷進步，他們亦感到非常欣慰。

「模範媽媽」得獎者由區仲英奪得，她像很多全職家庭主婦一樣，每天要忙碌照顧家人及打理家頭細務，連同老爺奶奶，一家六口的起居飲食全由她負責打理。雖然忙碌，但一直沒有怨言，她指最重要是不要計較，「如果事事都計算誰付出較多，便會很容易影響關係」，加上其性格樂天知足，面對大大小小的煩惱及難題，總能樂觀面對。無論作為媽媽、太太，抑或媳婦，她都盡心盡力為家人付出，因而獲獎。

至於「模範爸爸」得獎者則由陳志泉奪得。他育有兩個女兒，但與前妻溝通不合於2018年離婚，期後志泉身兼母職，任職巴士車長，每天放工回家必定跟女兒睡前玩耍及談天，睡覺後則努力做家務，將全副心機都投放於家庭身上。