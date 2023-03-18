全面通關助旅業復甦　西九文化區料五一黃金周較多旅行團到訪

自本港恢復全面通關，內地及海外到訪旅客人數亦逐步回升。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，遊客購票是文化區的重要收入來源，而通關以來到訪區內博物館的遊客仍以個人遊為主，而現時M+及故宮文化博物館的遊客中有35%來自外地，有信心年底會增至50%。另文化區目前每月可接待大約600個旅行團，她指出有需要亦可加強接待，預計五一黃金周會有比較多旅行團到訪。

而國際拍賣行富藝斯將進駐西九文化區，其亞洲區新總部大樓在今日(18日)開幕。西九發言人表示，M+仍有一些地方可供出租，鄰近亦有3座商業大樓即將落成，佔地6.5萬平方米，希望出租給文化藝術機構，詳情仍有待發展商落實；當局又補充指，當一至兩間國際文化藝術組織進駐香港後，自然會帶動更多機構來港發展，相信有不少機構正物色地方設立根據點；認為相關選址不局限於西九文化區，亦可在不同商業樓宇設立辦公室或舉辦展覽，相信對整體文化藝術事業大有幫助。

此外，因預料到訪文化區旅客持續增加，西九管理局去年已經討論有關接待、售票、行李寄存、交通配套等，包括已經劃出27個旅遊巴上落客位。