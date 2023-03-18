逾60%人指香港創科成功很少　近40%認為新加坡最吸引

本港創科產業一直以來被指落後於不少地方。九龍青年商會今日(18日)公布調查，發現近40%受訪者認為新加坡的創科創業或就業環境最吸引，另有逾60%受訪者認為香港的本地創科企業的成功案例「很少」。有科技創新界議員指出，現今本港創科產業屬於初始步伐，認為要吸引大型龍頭公司在本港進行投資，應以「滾雪球」的方法驅動創新科技在本港的發展。

過去曾舉辦多項包括創科領域等活動的九龍青年商會，於去年10月至上月期間，以問卷訪問375位18歲以上本港創科界創業人士或有意創業的創科界人士，旨在了解本港現今創科發展和企業支援的情況。調查報告顯示，有62.4%受訪者認為本港創科企業的成功案例很少；另有38.4%人認為新加坡的創科創業或就業環境最吸引，僅有8.8%受訪者認為本港最吸引。該會建議，港府應放寬企業支援，可提供更多津貼支援辦公室的租金和薪酬開支，來協助初創公司維持經營，藉此吸引創科人才。

科技創新界議員邱達根認為，本港創科企業應到更多人口量的內地市場發展，直指就算企業在港發展時，不少港人都偏愛使用外地創科產品，所以有關公司應在本港成功起步之後，則可計畫北上內地發展。邱又指，港府推行不少政策支持本港科技行業，是發展創新科技的黃金時代，但本地創科發展仍位於初始起步的階段，建議可拉攏大型龍頭公司到港投資，同時可以「滾雪球」式驅動四周創科公司的發展。