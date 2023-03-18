新冠疫情下人際關係疏離　浸大研究證共融運動增自信

在超過3年的新冠疫情下，社交距離措施影響人與人的交流。香港浸會大學教育學系團隊今日(18日)公布研究，結果發現有特殊需要青年參與共融運動後，特殊需要青年的自制力、人際關等不少方面有良好的改善。有能力障礙青年的身心發展在疫情期間更出現滯後問題，但在參與有關活動後，其社交能力、自理能力、反應及情緒均較以往有很大進步。

浸大教育學系主任蘇秀冠及教育學系客座教授譚肖芸的團隊，受慈善團體「親切」委託於2019年8月至2021年7月，就團體「運動零界限」共融運動計劃對社會共融的影響及成效進行研究。譚肖芸指出，在運動的合作過程中，主流義工與有特殊需要青年相互交流，互相理解，雙方之間的人際接觸及其合作辟除了義工在參與項目前提出的顧慮。在共融運動項目結束時，主流義工於多元性、尊重、團隊合作、共融等方面，與特殊需要青年於自制力、關係、決策方面均有明顯的正向改變 。

能力障礙青年陳鈞耀有輕度智力障礙及自閉症，其身心發展因逾3年疫情影響，而出現發展滯後，行為、情緒管理及溝通能力皆受到負面影響。他曾於2019至2021年期間參加共融帆船及共融欖球計劃。陳鈞耀的家長黎碧琪指，參與計劃後鈞耀各方面均有明顯進步，本身他比較細膽，亦不容易去接觸其他人，但參加共融運動後，發現他的社交能力、自理能力、反應、情緒有很大進步。黎碧琪相信，若繼續有此類共融運動的話，則會幫到鈞耀的發展，補足疫情期間落後的發展進度。