風球「弗雷迪」肆虐南半球　天文台提醒勿輕視大自然

天文台早前預測本港今年將有4至7個熱帶氣旋，料闖入香港500公里範圍內。雖然熱帶氣旋數目比預料之少，且風季尚要等到6月才開始，但天文台今日(18日)就發表網誌，提及日前在南半球肆虐多日、橫跨整個南印度洋的熱帶氣旋「弗雷迪(Freddy)」，其威力在多個非洲國家帶來嚴重破壞，提醒市民千萬不要輕視大自然的威力。

天文台發表的「天氣隨筆」以「『世一』的弗雷迪？」為題，指弗雷迪有機會打破颶風「約翰(John)」的世界現任最長壽熱帶氣旋紀錄。根據澳洲氣象局，弗雷迪在協調世界時2月6日於澳洲西北的海面上發展為熱帶氣旋，其大致向偏西移動、橫跨整個南印度洋。期間，弗雷迪曾多次迅速增強，2月19日達到「非常強烈的熱帶氣旋」級別，中心附近最高持續風速超過每小時212公里，風力屬於西北太平洋的「超強颱風」。

直至2月21日及24日，弗雷迪先後登陸馬達加斯加和莫桑比克，其風力曾顯著減弱並轉向東移動，再次進入莫桑比克海峽，惟至本月4日再度增強為熱帶風暴，兩日後靠近馬達加斯加西南沿岸時，再轉向西北移動，橫過莫桑比克海峽，再次增強至相當於西北太平洋「颱風」強度的熱帶氣旋。弗雷迪在3月11日第二次登陸莫桑比克，隨後數日移入內陸國家馬拉維南部及在該區一帶徘徊，並逐漸消散。不過，弗雷迪破壞性的風力，為馬達加斯加、莫桑比克和馬拉維帶來滂沱大雨及水浸，根據聯合國人道事務協調廳報告，弗雷迪吹襲3地期間，造成至少262人死亡，超過13.9萬人流離失所，逾4.4萬幢房屋毀壞。

弗雷迪自命名後全程走過超過8,000公里，經歷了超過31天的高低起伏，超越「世一」約翰1994年的31天壽命紀錄。不過，天文台指由於弗雷迪中途曾減弱為低壓區，其奇特路徑之成因仍有待科學家研究，到底能否奪走約翰過去28年來最長壽的熱帶氣旋紀錄，亦需看世界氣象組織最終如何評定弗雷迪的強度變化，但其的威力再次提醒大家切勿輕視大自然。