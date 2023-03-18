政Whats噏：海水上升　林超英憂明日大嶼步關西機場後塵　

反對「明日大嶼」計劃嘅天文台前台長林超英，趁交椅洲人工島項目嘅公眾諮詢期喺本月底屆滿前，為某環保組織拍片，佢以同屬人工島嘅日本關西機場為例，指海水上升嘅幅度、以及颱風引起嘅風暴潮，往往遠超工程界嘅預計，擔心明日大嶼會步其後塵，為未來嘅港人製造災難，盼政府用數據嚟處理民間擔憂。

林超英質疑，如果填海而得嘅土地，將來會被水淹沒，既唔會解決香港嘅土地問題，反而會製造本來就不存在嘅危險。佢提到，日本關西機場由啟用至今曾發生多次嚴重水浸，即使興建新嘅防水牆依然於事無補，無法擺脫被海水淹沒嘅威脅，擔心香港打算填海起嘅人工島，係完全唔知道將來海水上升後，所引致嘅各種工程需要，港人更可能為此而將金錢投入「無底洞」。

到底未來二、三百年，甚至一千年，海水會上升至乜嘢地步？林超英希望政府能夠正正當當、嚴肅咁回答，同埋要清清楚楚咁用數據嚟處理民間擔憂。佢認為市民即使唔係專家，但若果事情會令到公眾產生憂慮的話，政府係有責任去處理，畢竟人人都想安居樂業，唔希望將來承受額外風險。