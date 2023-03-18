訛染新冠5日9次求醫私家診所　中年漢連呃9劑口服藥被捕

執法部門早前接獲衞生署轉介，指有人懷疑向私家醫生訛稱患上「2019冠狀病毒病」(即新冠病毒)，從而獲得免費的新冠口服藥物。執法人員經調查後，昨日(17日)上午在深水埗區拘捕一名60歲姓林男子，涉嫌「欺詐」。調查顯示，該名被捕人涉嫌在5日內分別到9間私家診所求醫，並獲處方共9劑新冠口服藥物。被捕男子已獲准保釋侯查，須於四月中旬向執法部門報到。

今年2月27日，執法人員在將軍澳區，拘捕一名姓陳(63歲)男子，涉嫌「欺詐」。調查顯示，該被捕人涉嫌在兩日內分別到9間私家診所求醫，並獲處方共9劑新冠口服藥物。

兩款供港的新冠口服藥物，帕克斯洛維德「Paxlovid」及莫納皮拉韋「Molnupiravir」，均已根據《藥劑業及毒藥規例》獲註冊為香港藥劑製品，私家醫生可透過藥廠訂購該兩款新冠口服藥物，並處方予有需要的新冠病人自費購買。

政府提醒市民，試圖以不當手段(包括欺瞞醫生)取得新冠口服藥物，可能觸犯欺詐罪，一經定罪最高可判監14年。而售賣、轉售或無償供應相關處方藥物，均觸犯《藥劑業及毒藥條例》下的相關罪行，最高可被判處罰款港幣10萬港元及監禁2年。