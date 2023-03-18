星光大道聚逾200學生藝術家　共創60米粉筆畫料破紀錄

塗鴉及街頭藝術近年愈來愈受大眾注視，而尖沙咀下周一(20日)起，將舉辦中國首個重量級塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」，星光大道管理有限公司今日(18日)更邀請超過200名藝術界、學校及非牟利團體代表，在星光大道舉行大型公眾活動為展覽拉開序幕，並即興共創一幅長達60米的粉筆畫，相信將會打破本港最長戶外粉筆紀錄。

在今午4時許，星光大道匯聚逾200名學生及藝術家等，當中包括藝術家AIKO及Lee Quiñones、國際動畫師Danny Casale，以及本地藝術家Bao Ho。只見眾學生手執粉筆認真作畫，塗上一幅又一幅畫作，當中有彩虹、人像，更有卡通人物等，過程相當認真且具創意，為星光大道添上一份童真。

上述大型公眾活動是為慶祝3月香港藝術月，以及K11集團於下周一至5月14日正午12時至晚上8時，在尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA商場6樓，舉辦的塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」。是次展覽將展出30多位藝術家，共100多件跨年代、風格和地域的作品，呈現塗鴉和街頭藝術之廣度和深度，而「City As Studio」亦會與年度藝壇盛事「K11 MUSEA Art Karnival」在內地6個城市舉辦，以吸引更多觀眾。