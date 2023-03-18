政Whats噏：年紀大牙齒壞　陳沛良籲政府正視基層長者牙患問題

老友記要延年益壽，最起碼要食得同瞓得。議員陳沛良同鄧家彪，今日(18日)到秀茂坪邨參與一項關注基層長者牙齒狀況嘅活動。雖則話「預防勝於治療」，然而陳沛良認為，即使注重個人口腔衞生，上咗年紀亦難免會受到牙患嘅困擾，呼籲政府要正視基層長者嘅牙科保健，否則牙患導致寢食難安，咁就談不上老當益壯啦。

陳沛良以汽車嚟做比喻，話無論保養得有幾咁妥善，機件始終都經唔起無情歲月嘅洗禮；其實人體亦都一樣，就算勤於保持口腔清潔，或多或少都會出現牙齒蛀蝕，或牙床收縮問題，當情況惡化至影響咀嚼同進食，營養吸收必然大打折扣、情緒亦陷於低落，可見喺人口日漸高齡化嘅香港，牙科需求甚殷。之不過，政府牙科嘅照顧對象主要係公務員，市民若有牙患，往往要幫襯私營牙科診所；而動輒過千元嘅診金，對退休人士而言實在難以負擔。

儘管政府推行自願醫保，但牙科並不列入保障範圍，無形中令到基層長者牙患問題普遍化。陳沛良認為醫保政策值得檢視之餘，短期內政府應考慮推出牙科護理券，為65或70歲以上嘅老友記提供牙科津貼，畀哋健健康康咁度過晚年。