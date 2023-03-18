港鐵站平頭男食煙玩電話　網民譏笑：有無搭佢膊頭？

繼早前有港鐵車廂出現「煲煙男」，再有人在港鐵車站內邊食煙邊玩電話。事緣有市民今日(18日)在港鐵東鐵線沙田站，目睹一名坐在月台候車座位的平頭男子，將夾在左手的煙送往右邊嘴，該市民遂拍下連環照片並放上網詢問「沙田站幾時可以食煙㗎？」而有網民則譏笑反問「你有無搭佢膊頭？」

從連環相片所見，該名平頭男子身穿黑色上衣、深綠短褲，某品牌灰白色波鞋邊更放有一個同品牌的紙袋，疑似剛買新鞋。只見他用左手食指及中指夾着一支已點燃的煙，同時以空餘手指及另一隻手使用電話，期間把香煙送向嘴邊後繼續玩電話，男子身處的座位恍惚瞬間變成吸煙區。

有網民留言稱「(食煙)食得幾自然」，亦有人譏笑「邊有火車站唔畀食煙㗎」，亦有網友配合「演出」道「個個火車站都唔畀食㗎啦」，甚至搬出港產電影《流氓師表》在學校外食煙一幕反問發貼者「你有無搭佢膊頭先？正常你唔搭，佢就唔會食」。

港鐵早前曾指出，根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰為罰款5,000港元，提醒乘客不要在鐵路處所內吸煙。如有乘客發現相關情況，可聯絡港鐵職員作適切跟進。