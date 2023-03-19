中環派對房逾百萬元劫案　至今共5人落網　3疑犯周一提堂

今年1月中旬於中環一間派對房發生劫案，案中接近120萬港元及虛擬貨幣遭劫去，執法人員於案發當日拘捕一名姓馮(30歲)涉案男子，翌日再多一名姓陳(25歲)男子落網。人員經深入調查後，於上周五(17日)在慈雲山及沙田再拘捕3名男子(28至32歲)，涉嫌「串謀行劫」；該3名被捕疑犯及於案發當日被捕的男子，均已被暫控一項「串謀行劫」罪，案件周一（20日)在東區裁判法院提堂；而早前被捕的姓陳男子則已獲准保釋侯查，須於4月中旬向執法部門報到。

案發於1月13日下午4時許，姓洪(37歲)男子與馮男到中環威靈頓街35B號5樓一間面積100多呎的派對房間，商討馮介紹朋友向洪購買遊艇事宜。其後一名本地男子連同4名南亞漢突然闖入，並以2把長約30厘米牛肉刀指嚇兩人，及用膠帶將他們綁起，其中一匪徒搶走洪的手機，威逼他講出密碼。匪徒隨後以銀行轉帳方式劫去洪約90萬元港幣，並在虛擬貨幣交易平台上，以轉帳方式劫去其約值3萬美元(折合約23萬4千港元)的虛擬貨幣狗狗幣（DOGE）。另外，事主約3千港元現金亦被劫去，匪徒得手後逃去，案件中無人受傷。

兩名事主及後自行鬆綁，並向其他商戶求助及報案。人員向洪及馮查問後，懷疑馮與案有關，遂以涉嫌行劫將他拘捕帶署調查。中區調查人員跟進案件，並翻看派對房間、涉案大廈及附近天眼錄影，追緝5名身穿黑色上衣及戴口罩匪徒歸案。